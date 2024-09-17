Что известно о любви новосибирской певицы Пелагеи после развода с Телегиным

12 сентября 2024 года на сцене Государственного Кремлевского дворца прошел концерт «Песни русского мира», в котором участвовали известные российские исполнители, включая Пелагею Ханову.

Внимание зрителей привлек изменившийся внешний вид певицы: за лето Пелагея заметно похудела и выглядела эффектно. Ее счастливый и уверенный вид стал заметным контрастом к недавним событиям в ее жизни. Об этом пишут runews24.

В последние месяцы имя Пелагеи связано с судебными разбирательствами с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Споры касаются алиментов на их дочь Таисию и раздела имущества, в частности, роскошного особняка в элитном коттеджном поселке на Новой Риге, приобретенного в ипотеку за 70 миллионов рублей. В ходе разбирательств Пелагея добилась выплаты свыше 250 тысяч рублей от Телегина за обслуживание дома, а также снятия ограничений на выезд дочери за границу.

На концерте Пелагея продемонстрировала свою обновленную форму и позитивное настроение. После выступления певица была окружена фанатами, стремившимися получить автограф и сделать фото. Однако, из-за плотного графика, Пелагея не смогла уделить внимание всем поклонникам.

В данный момент о личной жизни певицы ничего официально неизвестно. Возможно, у нее есть новые отношения.

По информации издания «МК», в данный момент Пелагея участвует в новом телевизионном проекте, где оценивает выступления других исполнителей. Также она посетила церемонию прощания с телеведущим Александром Масляковым, который оказал на нее значительное влияние в начале ее карьеры.