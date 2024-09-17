Новосибирцам объяснили, почему мошенники стали чаще звонить в мессенджерах

В Новосибирске объяснили, почему мошенники стали активнее использовать мессенджеры для звонков.

Причина заключается в том, что в мессенджерах легче создать фиктивные учетные записи банков и маскироваться под их представителей. С начала 2024 года телефонные мошенники похитили около 250 миллиардов рублей. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Мошенники используют различные схемы, включая запугивание о взломе счета и предложения установить обновления для мобильных приложений банков. Часто они предлагают пользователям включить демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, такой как пароли и суммы на счетах.

Эксперты предупреждают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают включение трансляции экрана и не работают через мессенджеры. Также в Новосибирске отметили, что мошенники активно нацелены на пенсионеров, распространяя ложную информацию о переводе пенсионных начислений на цифровые рубли.

Специалисты призывают соблюдать осторожность и напомнили, что если мошенническая активность в мессенджерах продолжится, россияне могут потерять до 300 миллиардов рублей к концу 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский мошенник продал поддельные медицинские изделия на 6 млн рублей.