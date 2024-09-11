Новосибирский мошенник продал поддельных медицинских изделий на 6 млн рублей

В Новосибирске суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя.

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3 ст. 159 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Следователи считают, что в 2017 году он организовал нелегальное производство медицинского оборудования без необходимых разрешений.

Обвиняемый производил медицинские изделия, визуально схожие с продукцией известных брендов, и продавал их как официальное оборудование. Для этого он участвовал в онлайн-тендерах и предоставлял контрагентам поддельные сопроводительные документы, сертификаты и регистрационные удостоверения.

В результате он продал 48 изделий, причинив ущерб больницам в размере 6,1 миллиона рублей. Обвиняемый признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мужчину обвиняют в мошенничестве в рамках госпрограммы.