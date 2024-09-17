Новосибирцы стали чаще интересоваться вакансией менеджера по продажам

В Новосибирской области за первые восемь месяцев 2024 года активность соискателей увеличилась на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы «HeadHunter Сибирь», активность работодателей в регионе выросла на 17 %, что ниже общероссийского показателя в 25 %.

В сентябре 2024 года наибольшей популярностью среди соискателей в Новосибирской области пользовались вакансии менеджеров по продажам и работе с клиентами (5 % всех открытых резюме). Следом идут должности администраторов и упаковщиков/комплектовщиков (по 3 %), а также водителей (2,4 %).

Также в списке востребованных профессий:

программисты и разработчики — 2 %;

официанты, бармены и бариста — 2 %;

продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 1,9 %;

менеджеры по работе с партнёрами — 1,7 %;

бухгалтеры — 1,6 %;

разнорабочие — 1,5 %.

В топ-20 профессий также вошли курьеры, дизайнеры, руководители проектов, операторы call-центров, кладовщики, секретари, педагоги, инженеры и экономисты (по 1 %).

Наименьший интерес соискателей вызвали вакансии заведующих аптеками, агрономов, главных врачей, оценщиков, дворников и зоотехников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 38% новосибирцев рассчитывают на повышение в ближайший год.