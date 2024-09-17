Самолёт «Красноярск-Новосибирск» совершил экстренную посадку в Барнауле

Самолёт, следовавший из Красноярска в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Барнауле.

15 сентября 2024 года, в воскресенье, рейс авиакомпании «ЮТэйр», направлявшийся из Красноярска в Новосибирск, был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Барнауле. Причиной инцидента стал отказ противообледенительной системы.

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Aviaincident», в 16:00 по московскому времени экипаж принял решение изменить маршрут и направиться в Барнаул. Посадка прошла успешно и завершилась в 16:31 по московскому времени.

Напомним, стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае.