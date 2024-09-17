Служи со своими: в стране увеличена штатная численность российских Вооруженных Сил

Как рассказал депутат Госдумы , член комитета по обороне генерал Андрей Гурулев, новые части формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ. «Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции», – пояснил генерал.



В Новосибирской области заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Новосибирские добровольцы пользуются самым полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей – от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле Губернатора.



Всем, кто заключил контракт на воинскую службу, в регионе предоставлена возможность получения востребованной воинской специальности – оператор беспилотных летательных аппаратов. А гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена повышенная выплата – 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей – федеральной в 400 тысяч рублей и региональной – 405 тысяч рублей.



Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.