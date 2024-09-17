В метро Новосибирска появился вагон в честь Арнольда Каца

Во вторник, 17 сентября, в Новосибирском метрополитене запустили тематический вагон, посвящённый 100-летию со дня рождения дирижёра Арнольда Каца.

В вагоне представлена биография основателя Новосибирского академического симфонического оркестра. Пассажиры могут увидеть архивные фотографии дирижёра и ознакомиться с цитатами, посвящёнными его творчеству.

На церемонии открытия присутствовали министр культуры Юлия Шуклина и родственники Арнольда Каца.

Арнольд Кац родился в Баку, учился и преподавал в Ленинградской консерватории. Он работал в Орджоникидзе и Томске. В 1956 году переехал в Новосибирск, где создал симфонический оркестр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском установят станции для зарядки электрокаров.