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проиcшествия

В Новосибирске 70-летнюю пенсионерку задержали за кражу бальзама для волос

Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске сотрудники ГБП задержали 70-летнюю женщину, подозреваемую в краже бальзама для волос из магазина.

14 сентября 2024 года в Новосибирске сотрудники ГБР задержали 70-летнюю женщину, подозреваемую в краже бальзама для волос из магазина. Об этом сообщила пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

По информации представителей торговой точки, данная пенсионерка уже не впервые попадает в подобные ситуации. В этот раз ущерб от её действий составил 330 рублей.

Изначально планировалось передать бабушку в руки полиции, однако она успела позвонить своему внуку и попросить его о помощи. Молодой человек пришёл в магазин и оплатил причинённый ущерб.

«Увёл её домой, ведь претензий к ней больше не было», — говорится в сообщении пресс-службы АБ «Гвардия».

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Дамир Трубников

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