В Новосибирске автомобиль перевернулся и перекрыл проезд

Причины происшествия пока неизвестны.

Во вторник, 17 сентября, на улице Туннельный спуск в Новосибирске легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщил телеграм-канал ACT-54.

Причины происшествия пока не установлены. По кадрам с места событий видно, что автомобиль опрокинулся без столкновения с другими транспортными средствами.

Автомобиль перекрыл проезжую часть, затруднив движение. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске курьер врезался в автомобиль и сломал ногу.