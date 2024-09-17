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проиcшествия

В Новосибирске автомобиль перевернулся и перекрыл проезд

Фото: t.me/teleact54

Причины происшествия пока неизвестны.

Во вторник, 17 сентября, на улице Туннельный спуск в Новосибирске легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщил телеграм-канал ACT-54.

Причины происшествия пока не установлены. По кадрам с места событий видно, что автомобиль опрокинулся без столкновения с другими транспортными средствами.

Автомобиль перекрыл проезжую часть, затруднив движение. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске курьер врезался в автомобиль и сломал ногу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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