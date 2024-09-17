В Новосибирске могут появиться вооруженные «региональные отряды»

В правительстве НСО одобрили законопроект о создании губернаторами "региональных отрядов".

Вчера, 16 сентября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, наделяющие губернаторов правом создавать региональные отряды по защите от чрезвычайных ситуаций. Об этом передал портал “Коммерсантъ”.

Как сообщает Infopro54, ссылаясь на первого вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова, создание подобных отрядов поможет сыграть воспитательную роль для нынешней молодежи.

“Сейчас все должны объединиться, должны идти в общем строю. И «региональные отряды» станут серьезным шагом в этом направлении”, — отметил он.

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