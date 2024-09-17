В Новосибирске на 18% увеличилось количество дел о банкротстве

В Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве.

За первые шесть месяцев 2024 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступило на 18% больше заявлений о банкротстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности было зарегистрировано 21 803 заявления, из которых 5681 касаются дел о несостоятельности (банкротстве). Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

По данным председателя Арбитражного суда Елены Козловой, 91% всех рассмотренных дел о банкротстве в 2024 году относятся к гражданам. Большинство из них (97%) инициированы самими гражданами, тогда как только 3% заявлений поступили от кредиторов и других заинтересованных лиц.

Наибольшее количество заявлений подано по долгам в диапазоне от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В этом сегменте зафиксировано 277 заявлений от юридических лиц и 3700 от граждан и индивидуальных предпринимателей.