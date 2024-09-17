В Новосибирске начальник НИИ подозревается в коммерческом подкупе

Центральный районный суд Новосибирска арестовал начальника НИИ Виталия Батенева.

В коммерческом подкупе обвиняют сотрудника одного из НИИ Новосибирска Виталия Батенева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Батенев угрожал трем своим подчиненным снижением рабочей нагрузки, что могло привести к уменьшению их заработной платы. В результате работники согласились выплатить ему 833 270 рублей за обеспечение полной загрузки.

Виталий Батенев был заключен под стражу и останется в СИЗО как минимум до 15 ноября 2024 года. Уголовное дело было инициировано благодаря усилиям сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области убили 48-летнего мужчину.