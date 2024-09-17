В Новосибирске объяснили, почему не хватает учителей в школах

В новосибирских школах наблюдается дефицит педагогов.

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, одной из причин нехватки учителей является увеличение числа учеников: в 2023 году их было 215 469, в 2024 году ожидается 220 724. Другими факторами являются выход на пенсию и смена места жительства работников. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

На 1 сентября 2024 года в школах города насчитывается около 550 вакантных педагогических должностей. В настоящее время завершается процесс набора сотрудников, включая 228 молодых педагогов.

Наиболее востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранного языка, физики, информатики, а также истории и обществознания. Для привлечения кадров осуществляется сотрудничество с педагогическими университетами и колледжами, предлагается целевое обучение и профессиональная переподготовка. Молодым специалистам предоставляется доплата в размере 25% от оклада в течение трёх лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предложили установить памятник Сталину.