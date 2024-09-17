В Новосибирске объяснили, почему выросли цены на картофель

По оценке Новосибирского минсельхоза, область может обеспечить себя картофелем на 70%. Остальная часть картофеля завозится из других регионов и стран.

Огородники из районов Новосибирской области часто продают урожай самостоятельно, в то время как большинство продавцов завозных овощей — из ближнего зарубежья. Об этом пишет МК в Новосибирске.

На Ленинском рынке в Новосибирске наблюдается разница в ценах на картофель. Красные сорта стоят 50 рублей за килограмм, белые — 37 рублей. Продавцы объясняют, что белый картофель дороже, поскольку его покупают больше.

Кулинары советуют использовать красные сорта картофеля для запеканок, а белые — для супов и гарниров. На рынке картофель обычно продается килограммами или ведрами, при этом оптовые цены значительно ниже розничных. Продавцы предлагают доставку картофеля, но стоимость этой услуги зависит от веса и расстояния.

В одном из киосков отметили, что алтайский картофель стоит 35 рублей за килограмм при покупке мешка и 45 рублей за меньший объем. В другом месте картофель из Омской области продается по цене 60 рублей за килограмм или 45 рублей за мешок.

Огородники из Усть-Таркского района Омской области предлагают картофель почти в два раза дешевле — 250 рублей за ведро. Основная часть привозного картофеля поступила с Алтая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что африканский ямс вместо картофеля могут предложить новосибирцам.