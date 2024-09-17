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проиcшествия

В Новосибирске подросток в маске Шрека напал на девочек в песочнице

Фото: Полезный Новосибирск

Неизвестный в маске Шрека и с газовым баллончиком напал на девочек, играющих в песочнице.

Общественники обнаружили видео, на котором молодой человек говорит, что ему трудно находить общий язык с людьми другой национальности.

В результате расследования было установлено, что инцидент произошел на улице Блюхера, 54. Нападавшим оказался подросток 2010 года рождения.

В группе «Полезный Новосибирск» не уточняется, нуждались ли пострадавшие девочки в медицинской помощи. В МВД по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка по данному инциденту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области убили 48-летнего мужчину.

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Игорь Кириченко
Журналист

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