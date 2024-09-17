В Новосибирской области убили 48-летнего мужчину

По данному факту возбуждено уголовное.

В ночь на 16 сентября в Бердске обнаружили тело 48-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств случившегося и розыска лиц, причастных к преступлению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска отправили в колонию на 10,5 лет за убийство по неосторожности.