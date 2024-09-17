Жителя Новосибирска отправили в колонию на 10,5 лет за убийство по неосторожности

Конфликт между двумя знакомыми произошел на улице Петухова.

Новосибирский суд вынес приговор по делу об убийстве, совершённому в январе 2022 года в Кировском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Присяжные признали местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Конфликт между двумя знакомыми произошел на улице Петухова, в ходе которого обвиняемый нанёс многочисленные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Из-за травм 43-летний мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 70-летнюю пенсионерку задержали за кражу бальзама для волос.