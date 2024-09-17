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общество

В Новосибирске поймали щуки весом почти 17 кг

Фото: Рыбалка в Новосибирске / ВК

В Новосибирске рыбаки поймали щуку весом 16,8 кг в реке Иня.

По словам специалистов, такая масса может свидетельствовать о том, что рыба прожила около 20 лет. Рыбаки, отметив внушительные размеры улова, приняли решение вернуть щуку обратно в реку, чтобы она продолжила свою жизнь в естественной среде.

В комментариях в группе «Рыбалка в Новосибирске» пишут, что щука, достигшая такого возраста, может столкнуться с проблемами при размножении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске объяснили, почему выросли цены на картофель.

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Игорь Кириченко
Журналист

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