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общество

В Новосибирске врач Ковалева назвала смертельно опасные дачные цветы

Фото: Pexels.com

Врач Евгения Ковалева перечислила цветы, которые опасно трогать и нюхать. Некоторые растения могут вызвать остановку дыхания, предупредила медик.

Как заявила Евгения Ковалева Сиб.фм, такие дачные цветы как аконит, лютик, ежовник могут быть опасными для здоровья и жизни человека, поэтому их опасно трогать или нюхать, говорит медик.

«К примеру, аконит при вдыхании может вызвать паралич дыхания и остановку сердца, лютик – ожоги, ежовник – заражение крови», — предупреждает Евгения Ковалева.

По словам медика, в первую очередь цветы вызывают аллергическую реакцию, а затем у человека может подняться высокая температура и возникнуть головная боль в висках.

Ранее новосибирский врач сообщил, что Новосибирску может грозить инфекция дифтерии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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