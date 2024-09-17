В новосибирский аэропорт Толмачёво не могу приземлиться самолёты из-за тумана

Прилёт нескольких рейсов задерживается в аэропорт Толмачево Новосибирска.

17 сентября 2024 года в Новосибирске наблюдается густой туман, что привело к задержкам авиарейсов в аэропорту Толмачево.

По информации с онлайн-табло, в настоящее время задержаны девять рейсов, прибывающих в Новосибирск из различных городов:

- Абакан: планируемое время прибытия — 09:35, фактическое — 11:00;

- Кемерово: планируемое время прибытия — 09:40, фактическое — 11:40;

- Москва: планируемое время прибытия — 09:43, фактическое — 12:48;

- Барнаул: планируемое время прибытия — 09:43, фактическое — 12:48;

- Магадан: планируемое время прибытия — 11:40, фактическое — 12:05;

- Владивосток: планируемое время прибытия — 11:45, фактическое — 12:15;

- Иркутск: планируемое время прибытия — 12:05, фактическое — 12:38;

- Мирный: планируемое время прибытия — 12:15, фактическое — 12:25;

- Красноярск: планируемое время прибытия — 12:40, фактическое — 12:50.