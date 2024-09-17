В Новосибирской области обозначили задачи по переподготовке кадров ОПК

Во вторник, 17 сентября, в правительстве Новосибирской области обсудили меры поддержки по укомплектованию кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что подготовка высококвалифицированных кадров для ОПК — одна из приоритетных задач, особенно в условиях внешних вызовов. Для её решения государство, работодатели и учебные заведения должны сотрудничать. В рамках национального проекта «Демография» в Новосибирской области действует программа по переобучению сотрудников предприятий ОПК.

Заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов сообщил, что в 2024 году на профессиональное обучение работников ОПК выделено 7,5 млн рублей из регионального бюджета. Планируется, что обучение пройдут около 200 человек. Одним из участников программы стало производственное объединение «Север», где в этом году будут переобучены 60 сотрудников.

Ранее правительство Новосибирской области объявило о планах повышения доходов населения и усиления социальной поддержки. Бюджетные расходы индексируются в соответствии с инфляцией, повышены зарплаты работников бюджетной сферы и проиндексированы меры социальной поддержки.

В 2025-2027 годах власти региона продолжат реализацию этой политики, задействуя механизмы для достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития.

Дополнительные меры поддержки аграриев будут приняты по итогам уборочной кампании, осложнённой обильными осадками, сообщил губернатор.