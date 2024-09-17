В поселке Новосибирской области могут ввести режим повышенной готовности

Новосибирский поселок продолжает страдать из-за отсутствия горячей воды, из-за чего там могут ввести режим повышенной готовности.

В социальной сети ВКонтакте глава поселка Линево Новосибирской области Дмитрий Грушевой в видеообращении прокомментировал ситуацию, связанную с отсутствием горячей воды в населенном пункте.

По его словам, горячего водоснабжения нет из-за ООО «СИБТЕК», которые бездействуют по данному вопросу. В связи с чем глава поселка вынужден ввести в населенном пункте режим повышенной готовности.

Сейчас Дмитрий Грушевой совместно с директором МУП «РКЦ» подал заявление в прокуратуру Новосибирской области.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался аварийными домами на ОбьГЭС в Новосибирске