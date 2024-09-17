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общество

ВСУ потеряли более 350 военных: что известно о боях в Курской области на 17 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают операцию против группировки ВСУ в Курской области.

Подразделения группировки «Север» освободили населённые пункты Успеновка и Борки, нанеся поражение нескольким украинским бригадам в окрестностях. Также отражены пять контратак противника, уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины.

При поддержке авиации и артиллерии отбиты попытки прорыва на границе, потери ВСУ составили до 50 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

В результате действий российской авиации и ракетных войск уничтожено более 350 военнослужащих и 13 единиц техники противника.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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