Жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Неопалимой Купины

О запретах в день Неопалимой Купины рассказали новосибирцам.
Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 17 сентября, православные отмечают праздник, посвященный иконе Божией Матери – Неопалимая Купина.
Чтобы избежать беду и несчастье, в этот день запрещалось разводить костры, а также ходить в лес. В том числе нельзя было хвастаться своим благосостоянием или занимать в долг, так как можно лишиться финансов.
Запрещалось устраивать споры с соседями, так как появлялись проблемы в семье.
Напомним, что Новосибирскую область накроет магнитная буря 17 сентября