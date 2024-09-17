Жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Неопалимой Купины

О запретах в день Неопалимой Купины рассказали новосибирцам.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 17 сентября, православные отмечают праздник, посвященный иконе Божией Матери – Неопалимая Купина.

Чтобы избежать беду и несчастье, в этот день запрещалось разводить костры, а также ходить в лес. В том числе нельзя было хвастаться своим благосостоянием или занимать в долг, так как можно лишиться финансов.

Запрещалось устраивать споры с соседями, так как появлялись проблемы в семье.

Напомним, что Новосибирскую область накроет магнитная буря 17 сентября