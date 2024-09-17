«Звонят с федеральных каналов»: новосибирского «афганца» позвали на шоу к Малахову

Историей мужчины из Новосибирска заинтересовались федеральные телеканалы.

Корреспонденты «МК в Новосибирске» начали освещать его проблему в апреле 2024 года. Поляков утверждал, что в прошлом был военным летчиком, служившим в Афганистане. Он рассказывал, что после службы получил ранение и поступил в Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.

После этого он с семьей переехал на Дальний Восток, где работал инструктором. Затем Поляков переехал в Новосибирск и жил без паспорта на протяжении шести лет.

После публикации в «МК в Новосибирске» жительница Севастополя Лилия Дорожкина заявила, что Евгений Поляков – это её отец Александр Дорожкин, который пропал в 2001 году. После проверки Полякову был выдан паспорт на имя Александра Дорожкина. Однако сам мужчина с этим не согласен и утверждает, что не знает своих предполагаемых родственников.

17 сентября стало известно, что федеральные телеканалы заинтересовались историей Полякова.

«Мне звонят с федеральных каналов, приглашают на ТВ-программы. От Малахова звонили», — рассказала медсестра, ухаживающая за Евгением.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дочь потерявшего память «афганца» обвинила его во лжи.