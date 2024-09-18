Гибель мальчика в пожаре и отмена концерта Shamana: главные новости Новосибирска за 18 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 18 сентября.

В Бердске, 18 сентября, произошёл пожар в частном доме около школы №8. В пресс-службе МЧС сообщили, что во время пожара покинуть жилище успели родители с двумя детьми, ещё одного ребёнка спасла соседка, но на верху остался 11-летний мальчик. Он погиб.

В Ставрополе горожане добились отмены концерта известного исполнителя SHAMAN’a. Они выразили возмущения, так как на концерт по случаю празднования Дня Ставропольского края из бюджета было выделено 15 миллионов рублей. Руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что полностью поддерживает инициативу жителей Ставропольского края.

Трагедия произошла в Новосибирске в декабре 2023 года. Алина Воднева схватила младенца за ноги и несколько раз с силой ударила её головой о каркас дивана. Ребёнок скончался спустя два месяца в больнице.

В среду, 18 сентября, в Новосибирской области на Северном объезде произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По информации телеграм-канала «АСТ54», легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая двигалась в составе колонны других большегрузных машин.