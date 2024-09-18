Коридор затмений — 2024: пять знаков зодиака перевернут свою жизнь

Череда затмений начнется 18 сентября.

С 18 сентября начинается период, известный в астрологии как коридор затмений. Это временной промежуток между лунным и солнечным затмением, который традиционно считается подходящим моментом для пересмотров жизни, личных изменений и трансформаций отношений.

Дева

Для Дев лунное затмение коснется сферы партнерских взаимоотношений, знаменуя завершение значимого жизненного этапа. В эти дни возможно либо расставание, либо переезд на новое место совместного проживания, либо принципиальные изменения в динамике ваших отношений. Эмоции станут более интенсивными, что может отразиться на самооценке и восприятии партнера.

Рыбы

Для Рыб затмение станет завершением важного жизненного цикла, что окажет значительное влияние на эмоциональное состояние. Домашние дела могут вынудить вас к решительным шагам и новым обязанностям. Сатурн усложнит период, добавив ощущение тяжести из-за перехода к новым ролям и ответственности. В это время рекомендуется пройти медицинское обследование, чтобы выявить возможные проблемы с костной системой, кровью или иммунитетом.

Близнецы

Близнецов лунное затмение в Рыбах затронет карьеру и социальный статус, предвещая изменения в должностных обязанностях и структуре организации. Этот процесс запустит двухлетний цикл изменений, который начнется сразу после Нового года. В некоторых семьях возможны разводы.

Стрелец

У Стрельцов затмение произойдет в сфере недвижимости, что может спровоцировать переезд или сделки с жильем. В этот период возможно совместное проживание с партнером, однако из-за ретроградного влияния Сатурна и Нептуна подписание документов может затянуться до ноября.

Козерог

Для Козерогов затмение коснется семейных отношений и поездок. Возможны переезд или важные семейные события, а также финансовые новости или решение вопросов с документами, начавшимися еще в марте.

Остальные знаки зодиака также испытают влияние этого периода. Затмение призывает к экспериментам и изменениям в жизни.

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