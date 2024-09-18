Под Новосибирском грузовик насмерть сбил 65-летнего мужчину

ДТП произошло в Мошковском районе, пешеход двигался по проезжей части.

Смертельное ДТП произошло 18 сентября около 5:50 в Мошковском районе по автодороге Северный обход (со стороны Болотного в сторону Новосибирска). 25-летний водитель «ГАЗ Валдай» насмерть сбил 65-летнегому мужчину, который двигался по проезжей части.

«Световозвращающие элементы на одежде у пешехода отсутствовали. В результате произошедшего мужчина 1959 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщают в пресс-службе ведомства.

На место прибыли сотрудники ДПС, оперативники, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске близкие жертвы ДТП на Октябрьском мосту требуют арестовать обвиняемого. Пострадавшему оторвало ноги и он скончался.