В Новосибирске срочные поиски 60-летнего Виталия Горбунова с татуировками остановлены

Мужчина бесследно исчез в Дзержинском районе, через несколько часов появилось сообщение, что поиски не актуальны.

Вчера, 17 сентября, около 21:00 появилась информация о пропавшем шестидесятилетнем Виталии Горбунове. Исходных данных об исчезновении мужчины было немного. Известно, что он вышел из дома и не вернулся, куда именно отправился — родные и близкие даже предположить не могли.

Для поисков были подключены волонтеры: кто-то из них добрался до места на своей машине, кто-то обозначил, что готов присоединиться к поискам, но автомобиля нет. Разными способами добровольцы добрались до места сбора — «Ленты» на Гусинобродском шоссе. Через пару часов информация обновилась: «Пропавший Виталий Горбунов — найден, жив». Больше никаких подробностей не сообщалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском грузовик насмерть сбил 65-летнего мужчину. Место аварии — Мошковский район.