В Новосибирске отремонтируют почти 100 км дорог до конца сезона

В Новосибирске в 2024 году планируется ремонт около 100 км дорог. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на выездном совещании.

По его словам, объем работ на 30% превышает показатели прошлого года.

Из 100 км дороги 75 км будут восстановлены за счет областного и городского бюджетов, а 19,2 км — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 14 объектов БКД семь уже сданы, шесть находятся в стадии приемки, а один — в высокой степени готовности.

В этом году усилен контроль качества дорожного ремонта. Лицензированные организации отслеживают качество материалов и технологий выполнения работ, а после их завершения проводятся дополнительные лабораторные исследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Академгородке собираются сносить старый корпус СУНЦ НГУ.