В Новосибирске женщина едва не выпрыгнула из окна

Инцидент произошел в Калининском районе, на место прибыли сотрудники МАСС.

Новосибирские спасатели то и дело вытаскивают людей из трудных жизненных ситуаций: ежедневно производится проверка по вызовам от очевидцев. В некоторых случаях счет идёт на минуты. Накануне, 17 сентября дежурным сообщили, что женщина порывается выпрыгнуть из окна многоэтажного дома. Место действия: один из домов по улице Краузе в Калининском районе, примерное время: 20:02.

Спасатели экстренно выехали на место, однако по указанному адресу было «тихо». Женщины, которая порвалась прыгнуть на месте обнаружено не было.

«Была произведена разведка, сбор информации. Помощь спасателей не потребовалась. Женщина не прыгала», — сообщается в пресс-службе ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Мошковском районе под Новосибирском грузовик насмерть сбил 65-летнего мужчину. За рулем грузовика находился 25-летний водитель.