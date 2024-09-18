Владимир Машков, учившийся в Новосибирске, озвучил способ спасения от мошенников

Артист также объяснил почему человеку нужно пересчитывать деньги, даже, если он их нашел.

На радиостанции «Милицейская волна» вышло интервью Владимира Машкова для программы «Вам слово! С Ириной Волк». Худрук театра Табакова рассказал о работе в театре и кино, мошенниках, съемках одного из самых популярных сериалов двухтысячных «Ликвидация», а также о своем любимом месте в стране.

На вопрос, как защититься от мошенников, Машков ответил следующее:

«Здесь только одно — наблюдательность и внимание. Важно не поддаваться панике, изменить голос, тем более попасть в такое эмоциональное состояние человека и ввести его в это состояние... В общем, будьте внимательны. Особенно, когда вот такой острый момент наступает», —подчеркнул Машков.

Ирина Волк спросила про работу над фильмом «Ликвидация», как она происходила.

«Я приехала в Одессу заранее, по-моему, за три недели до съёмок. Моя задача была раствориться в городе, стать его частью, своим. И вот тут начались мои путешествия. Был момент, связанный с деньгами. Мне дали сдачу, я не стал перечитывать, убрал, говорю: «Я вам доверяю!».

«Молодой человек, деньги надо пересчитывать даже если вы их нашли», — сказал он мне. И тут я понял, что я приехал в Одессу», — вспомнил Машков.

Актер рассказал и про современных полицейских. Он подчеркнул, что сейчас необходимо следить за порядком не только в городе, но и находиться на передовой, поэтому с огромным уважением и гордостью он относится к этим людям.

В ходе беседы у Машков рассказал про любимое место в России, он назвал Красную площадь. Был вопрос и про усталость и выгорание.

«Дел много, а времени на усталость нет», — резюмировал артист.

Напомним, что в июне текущего года сообщалось, что Владимир Машков, учившийся в Новосибирске, назначен директором театра «Современник».