Женщина из Новосибирска обвинила магазин в том, что белые розы почернели на кладбище

Пользовательница под ником Anastasia Sh оставила отзыв на новосибирский магазин «Мир инструмента и крепежа» на портале «Flamp».

В своём сообщении она рассказала, что приобрела искусственные белые розы, чтобы положить их на кладбище. Однако спустя месяц цветы изменили свой цвет на грязно-серый.

Покупательница говорит, что разочаровалась качеством товара, так как ожидала, что цветы будут более устойчивы к погодным условиям. После обнаружения проблемы она обратилась в магазин, но, по её словам, продавцы не смогли решить ее проблему.

Стоимость букета составила 10 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры.