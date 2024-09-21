72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
21 сентября, 21:19
пробки
3/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
21 сентября, 21:19
пробки
3/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 19:02
общество

В Новосибирске снесут 28 зданий для застройки у «Локомотив-Арена»

Фото Сиб.фм

Частные дома попадают под снос согласно программе Комплексного развития территорий (КРТ).

В Новосибирске застройщик территории у «Локомотив-Арена» выкупит участки и частные дома в границах территории КРТ. Под снос попадают 28 объектов недвижимости по улицам Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Кудрявцев.

Согласно документации, ООО «Арендный квартал на Шаумяна» из Екатеринбурга подала ходатайство на снос объектов. Компания входит в ГК «Брусника», которая застраивает в Новосибирске «Европейский берег». Постановление будет действовать в течении трех лет. Компания должна будет расселить дома перед сносом объектов.

Ранее стало известно, что на этом участке компания выкупила землю с торгов за 3,1 млрд рублей. По условиям КРТ, кроме строительства объектов и расселения застройщик обязуется благоустроить озеро Верховое до 2032 года.

Ранее Сиб.фм публиковал журналистское расследование о скандале с КРТ на левом берегу, где предполагалось снести коттеджи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в