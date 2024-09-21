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вчера 23:59
общество

В Новосибирской области объявлен четвертый класс пожарной опасности до 23 сентября

Фото Сиб.фм

МЧС объявило о высоком риске пожарной опасности в Новосибирской области.

По данным оперативной информации МЧС России по Новосибирской области, с 21 по 23 сентября в регионе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Спасатели напоминают жителям о соблюдении правил безопасности с огнем.

«В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или по телефону «112», напоминают в ведомстве.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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