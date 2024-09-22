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спорт

ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ

Фото Сиб.фм / Денис Винокуров

21 сентября в домашнем матче хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком». Корреспондент Сиб.фм сделал кадры одного из дерзких в истории новосибирского спорта матча.

Матч Чемпионата КХЛ состоялся 21 сентября в «Сибирь Арене». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Голы в ворота соперников забили Тревор Мерфи, Владимир Бутузов, Максим Карпов. Единственную шайбу в ворота «Сибири» забил игрок «Спартака» Андрей Локтионов.

По итогу, ХК «Сибирь» набрала 10 очков и заняла первое место в таблице Восточной конференции. Это пятая победа подряд в этом сезоне. «Спартак» на четвертом месте.

Смотрите фото незабываемого матча!

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 2

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 3 Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 4

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 5

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 6

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 7

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 8

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 9

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 10

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 11

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 12

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 13

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 14

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 15

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 16

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 17

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 18

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 19

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 20

Фото ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ 21

Напомним, что следующая игра ХК «Сибирь» состоится 24 сентября с командой из Сочи.

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Александр Борисов
журналист

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