ХК «Сибирь» разгромила московский «Спартак»: 20 фото незабываемого матча КХЛ

21 сентября в домашнем матче хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком». Корреспондент Сиб.фм сделал кадры одного из дерзких в истории новосибирского спорта матча.

Матч Чемпионата КХЛ состоялся 21 сентября в «Сибирь Арене». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Голы в ворота соперников забили Тревор Мерфи, Владимир Бутузов, Максим Карпов. Единственную шайбу в ворота «Сибири» забил игрок «Спартака» Андрей Локтионов.

По итогу, ХК «Сибирь» набрала 10 очков и заняла первое место в таблице Восточной конференции. Это пятая победа подряд в этом сезоне. «Спартак» на четвертом месте.

Смотрите фото незабываемого матча!

Напомним, что следующая игра ХК «Сибирь» состоится 24 сентября с командой из Сочи.