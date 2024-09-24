73 тыс литров поддельного алкоголя было обнаружено на складах в Новосибирске

На складах в Новосибирске нашли 73 тысячи литров поддельного алкоголя.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщили, что сотрудники регионального ОБЭП ГУ МВД РФ и специалисты Федеральной службы по контролю за алкогольным рынком в этом году обнаружили на складах в Калининском районе 73 тысячи литров алкоголя.

Известно, что за производство, хранение, перевозку и сбыт нелегального алкоголя без соответствующей маркировки виновным грозит штраф до 300 000 рублей или лишение свободы сроком на до 3 лет.

Напомним, что в Новосибирске и области выявили сайты с нелегальной продажей лекарств