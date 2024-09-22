В Новосибирске и области выявили сайты с нелегальной продажей лекарств

В 2024 году Новосибирский Росздравнадзор выявил 17 сайтов, распространявших информацию о дистанционной продаже рецептурных и незарегистрированных лекарственных препаратов.

Данные ресурсы были переданы в Роскомнадзор. 12 из них были заблокированы.

Эта информация была озвучена на пресс-конференции в Интерфаксе, приуроченной к Неделе безопасности пациентов, проходящей с 16 по 22 сентября в России.

Заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Марина Захарова подчеркнула важность контроля качества лекарств и безопасности их применения, напомнив о недопустимости самолечения и бесконтрольного употребления препаратов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области собрали на 17% меньше овощей, чем в прошлом году.