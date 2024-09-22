В Новосибирской области собрали на 17% меньше овощей, чем в прошлом году

Снижение показателей обусловлено, прежде всего, погодными условиями.

На 1 сентября 2024 года в Новосибирской области собрано 15,9 тысяч тонн овощей, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

В ведомстве также сообщают, что на данный момент убрано 26,4% площади посевов овощей и 5,3% площади посевов картофеля. В регионе собрано 10,1 тысяча тонн картофеля, что на 4,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Снижение показателей объясняется погодными условиями.

Кроме того, в Новосибирской области за этот период намолотили 511,8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном дал советы по посадке и хранению озимого лука.