Смертельное отравление и новый глава департамента строительства: главные новости Новосибирска за 24 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 24 сентября.

Новосибирский медик Яков Новоселов прокомментировал, как семья могла отравиться магазинными пельменями, что привело к гибели четверых детей в Красноярском крае. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм эпидемиолог пояснил, что такое сильное отравление с летальным исходом могло случиться из-за некачественной пищевой продукции.

В Новосибирске назначили нового начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Им стал Евгений Улитко. Он также будет исполнять обязанности заместителя мэра. Распоряжение об этом подписал глава города Максим Кудрявцев.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм заместитель руководителя пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Федор Мичурин сообщил, что за 2024 год в организацию поступили 959 заявок, из них были найдены живыми 674 человека, погибшими — 60, ненайденных — 57.

Следственный комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух 36-летних жителей Новосибирска, обвиняемых в хулиганстве. По данным следствия, в июле текущего года мужчины распивали алкогольные напитки на берегу водоема в Первомайском районе Новосибирска. В ходе конфликта они оскорбляли женщину и её 16-летнего сына, а затем избили подростка и столкнули женщину в воду.