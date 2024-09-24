Стало известно, что ожидается на авторынке Новосибирска

С 1 октября в России значительно увеличивается утилизационный сбор на ввозимые автомобили.

Это, по мнению экспертов, может привести к новому росту цен на автомобили. Однако некоторые специалисты считают, что методы работы, применяемые автодилерами, могут способствовать снижению цен ближе к концу года. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Во второй половине 2024 года наблюдается несколько факторов, способствующих росту цен на автомобили. К ним относятся изменение спроса с недорогих моделей на более дорогие из Китая и политика Банка России, который продолжает повышать ключевую ставку и ввел дополнительные надбавки на автокредиты с июля 2024 года.

В апреле средняя цена нового автомобиля упала ниже 3 миллионов рублей, но 1 июля вновь превысила эту отметку. Автоэксперт Кирилл Форманчук в интервью «Федерал Пресс» отметил, что кто не купил машину на данный момент, скорее всего, опоздал, так как рост цен неизбежен из-за повышения кредитных ставок, усложнения перевода денег за границу и удорожания утилизационного сбора. Он считает, что снижение цен возможно только при уменьшении утилизационного сбора, однако его увеличение продолжится.

В то же время другие эксперты полагают, что подобные прогнозы могут быть выгодны автодилерам, стремящимся подогреть спрос.

По данным «Авто.ру Бизнес», в текущем году заметен рост популярности трейд-ин, обмена старого автомобиля на новый с доплатой. В Новосибирске за год доля автомобилей, поступивших на склады по программе трейд-ин, увеличилась более чем в полтора раза, достигнув 44% в августе 2024 года.

Сергей Игнатoв, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами, отметил, что затоваренность складов автомобилями приводит к выгодным предложениям по сдаче подержанных автомобилей при покупке новых. Он также предупредил о возможной проблеме накопления автомобилей западных производителей, которые покинули рынок, что может усложнить их продажу и привести к необходимости снижения цен на автомобили с пробегом. При этом автомобили с пробегом от западных брендов в сегменте от 4,5 миллионов рублей и выше по-прежнему будут пользоваться спросом.