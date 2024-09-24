В Новосибирске на форуме OpenBio рассказали, как заменяют импорт

Во вторник, 24 сентября, в наукограде Кольцово открылся XI форум биотехнологий OpenBio-2024.

Среди участников – представители научного сообщества и предприниматели. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

В рамках форума проходит выставка биотехнологических компаний. Участники обсудили влияние санкций на их работу после 2022 года. Представители бизнеса рассказали о переходе на китайский и индийский рынки. Некоторые компании, такие как AlaMed и UNIQUE AUTOTFF, полностью пересобрали свои портфели и адаптировались к новым условиям.

Также на выставке была представлена продукция российских разработчиков. Группа компаний «БиоХимМак» представила оборудование отечественного производства, которое не подверглось влиянию санкций.

В рамках форума запланированы экспертные дискуссии, круглые столы и симпозиумы.

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