В Новосибирске освободили от наказания мужчину, по вине которого произошел взрыв в бараке

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело против Сергея Бубыренко, мастера котельной, по вине которого в ноябре 2021 года произошел взрыв из-за утечки природного газа.

В связи с истечением срока давности он был освобожден от наказания. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции.

Инцидент случился на улице Подбельского в Первомайском районе, когда газ из трубы попал в подполье старого дома. В результате взрыва и последовавшего сильного пожара пострадали девять человек, включая одного ребенка. Все они успели спастись, но остались без жилья, так как огнем были уничтожены три квартиры. Общий материальный ущерб от происшествия составил более 10 миллионов рублей.

Суд признал Бубыренко виновным в нарушении правил безопасности и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Однако от наказания он был освобожден.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска потребовала отчет о состояние ремонта дорог к городским кладбищам.