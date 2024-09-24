В Новосибирске полицию обязали пресечь торговлю липовыми справками

Новосибирская полиция бездействовала в расследовании продажи липовых справок.

По данным портала “Прецедент”, два года назад аферисты продавали липовые справки для трудоустройства — их поймали и завели уголовное дело по факту подделки документов.

Однако с того момента не было предпринято никаких мер со стороны правоохранительных органов и аферисты продолжили свою деятельность, при этом даже не поменяв номер телефона для связи.

Портал “Прецедент” отправил запрос в полицию по данному вопросу. Тогда в ведомстве объяснили, что дело на время приостановили — отдел №3 “Заельцовский” так и не нашел обвиняемых. Однако начальник МВД Андрей Кульков все же обязали довести дело до завершения.

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