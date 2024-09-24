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общество

В Новосибирске прекратили разработку уникального циклолёта

Фото: pexels.com

Разработку БПЛА-циклолёта прекратили в Новосибирске.

Как сообщил директор по научной работе Института теплофизики СО РАН Артур Бильский, в Новосибирске была прекращена работа проекта беспилотника-циклолёта. Об этом рассказали в Telegram-канале “Беспилот”.

По его словам, проект не получил поддержки, из-за чего его были вынуждены закрыть.

“Мы сделали беспилотный аппарат массой 60 килограммов, мы подготовили техническое задание на разработку летающего автомобиля. В техническом задании были обоснованы технические решения, была подготовлена смета, план работ. Оно было предъявлено потенциальному заказчику, но проект поддержки не получил”, — уточнил директор.

Ранее Сиб.фм писал, что БПЛА «Охотник», разработанный в Новосибирске, прошел тестовые испытания

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Валерия Митрохина
Журналист

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