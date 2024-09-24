В Новосибирске запустят новые троллейбусы в «Снегири» и «Родники»

С 1 октября в Новосибирске начнется движение модернизированных троллейбусов в спальных микрорайонах «Родников», «Снегирей» и на улице Полякова. Действующие маршруты будут продлены без контактной сети.

Изменения коснутся маршрута троллейбуса № 10: уберут участок Красного проспекта от площади Ленина до остановки «Институт горного дела». Новый маршрут пройдет по улицам Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, площади Гарина-Михайловского, участку проспекта Дзержинского (от остановки «Сад Дзержинского» до Каменского шоссе), Каменскому шоссе и автодороге до остановки «Амбулаторная». Подвижной состав увеличится до 16 единиц.

Также обновится маршрут троллейбуса № 24 «Станиславский ж/м – ул. Учительская», в который добавятся улицы Богдана Хмельницкого, Тайгинская, Рассветная, Краузе и Красный проспект до остановки «ЖК «Северная корона». Количество транспортных единиц на маршруте увеличится с 21 до 34.

В новых троллейбусах будут низкий пол и аппарели, кондиционеры, а также бескондукторная система оплаты проезда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области назвали количество камер-обманок.