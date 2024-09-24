Жителям Новосибирска рассказали о приметах на Федорин день 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, по церковному календарю вспоминается преподобная Феодора Александрийская.

По преданию, она переоделась в мужчину, чтобы попасть в мужской монастырь, где выполняла тяжелые послушания и пребывала в покаянной молитве. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

На Руси в этот день отмечали Федорины вечерки, связанные с приходом осенней непогоды. Дни называли «Федоры – замочи хвосты», так как начинались дожди и слякоть. 24 сентября также называли Федоры-обдеры, потому что в это время обдирали зерно.

В этот день устраивали капустные вечеринки, где готовили блюда из капусты. Молодоженам советовали есть такие блюда, чтобы обеспечить долгий и счастливый брак.

Считалось хорошей приметой надеть одежду золотого цвета. Если взошли озимые культуры, ожидался богатый урожай. Если в этот день летали пчелы, зима наступит нескоро.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предложили строить метро за частные средства.