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usd 92.38 | eur 103.4
сегодня 23:00
общество

Под Новосибирском двое парней обокрали дом 43-летнего мужчины

Фото: МВД по Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области у 43-летнего жителя украли ряд вещей из его дома.

Воры унесли углошлифовальную машину, автомобильный компрессор, мобильный телефон, машинку для cтрижки волос, 4 катушки для спиннинга и 2 баллона монтажной пены.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 18 и 22 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Установлено, что они проникли в дом потерпевшего, повредив запорное устройство, забрали имущество и скрылись.

Похищенное имущество не успели продать, поэтому всё было возвращено хозяину. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две жительницы Новосибирской области убили своих сожителей из-за ссоры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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