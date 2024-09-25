Под Новосибирском двое парней обокрали дом 43-летнего мужчины

В Мошковском районе Новосибирской области у 43-летнего жителя украли ряд вещей из его дома.

Воры унесли углошлифовальную машину, автомобильный компрессор, мобильный телефон, машинку для cтрижки волос, 4 катушки для спиннинга и 2 баллона монтажной пены.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 18 и 22 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Установлено, что они проникли в дом потерпевшего, повредив запорное устройство, забрали имущество и скрылись.

Похищенное имущество не успели продать, поэтому всё было возвращено хозяину. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две жительницы Новосибирской области убили своих сожителей из-за ссоры.