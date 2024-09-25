В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года

Новосибирцы показали, как прощаются с красивой осенью 2024 года.

Первый месяц осени подходит к концу и уже на смену “бабьего лета” пришли заморозки, пронизывающий холодный ветер и шуршащие листья. В фоторепортаже МК в Новосибирске показана вся красота уходящей золотой поры 2024 года.

Так, многие новосибирцы отправились на прошлых выходных в лес и парки, где решили собрать листья и шишки.

На листьях уже появляется желто-оранжевая краска, от чего фотографии получаются еще более насыщенными.

Сибирячка Оксана Василенко решила закрыть дачный сезон фотографиями белочек. Сравнив животных в Томске и Новосибирске, она отметила, что наши белочки самые живописные.

Некоторые предпочитают почитать в прохладную погоду средь желтого ковра осенних листьев.

Листва осыпается на крыши домов и украшает их как настоящая гирлянда.

Малыш-пони тоже решил прогуляться во время закатного солнца и внимательно изучить каждый листочек.

Многие новосибирцы сейчас по пути домой могут наблюдать коридор из пожелтевших листьев на деревьях.

Еще не замерзшие, но такие холодные реки и озера дополняют осенние образы.

Не обойдется любая прогулка в лес и без сбора шишек.

Самые красивые леса Новосибирской области.

Пока еще не наступили сильные заморозки, можно собрать букет из полевых цветов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что резкое похолодание пришло в Новосибирск уже на этой неделе.