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общество

В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года

Фото: МК в Новосибирске

Новосибирцы показали, как прощаются с красивой осенью 2024 года.

Первый месяц осени подходит к концу и уже на смену “бабьего лета” пришли заморозки, пронизывающий холодный ветер и шуршащие листья. В фоторепортаже МК в Новосибирске показана вся красота уходящей золотой поры 2024 года.

Так, многие новосибирцы отправились на прошлых выходных в лес и парки, где решили собрать листья и шишки.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 2

На листьях уже появляется желто-оранжевая краска, от чего фотографии получаются еще более насыщенными.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 3

Сибирячка Оксана Василенко решила закрыть дачный сезон фотографиями белочек. Сравнив животных в Томске и Новосибирске, она отметила, что наши белочки самые живописные.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 4

Некоторые предпочитают почитать в прохладную погоду средь желтого ковра осенних листьев.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 5

Листва осыпается на крыши домов и украшает их как настоящая гирлянда.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 6

Малыш-пони тоже решил прогуляться во время закатного солнца и внимательно изучить каждый листочек.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 7

Многие новосибирцы сейчас по пути домой могут наблюдать коридор из пожелтевших листьев на деревьях.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 8

Еще не замерзшие, но такие холодные реки и озера дополняют осенние образы.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 9

Не обойдется любая прогулка в лес и без сбора шишек.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 10

Самые красивые леса Новосибирской области.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 11

Пока еще не наступили сильные заморозки, можно собрать букет из полевых цветов.

Фото В Новосибирск пришла золотая осень: 12 кадров красивого времени года 12

Ранее Сиб.фм писал о том, что резкое похолодание пришло в Новосибирск уже на этой неделе.

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Валерия Митрохина
Журналист

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