Мертвый котенок найден у дома отравившейся семьи в Красноярском крае

В Красноярском крае обнаружили мертвого котёнка, который жил в семье, пострадавшей от отравления.

25 сентября стало известно, что многодетная семья, в которой четверо детей попали в реанимацию после употребления неизвестного токсичного вещества, также содержала котенка, которого дети принесли с улицы. Питомец также скончался.

Тело животного отправлено на экспертизу для выяснения причины его смерти.

Котенка семья приняла незадолго до трагедии. У них также есть кошка и собака, которые остались живы.

Напомним, что трагедия в Красноярском крае произошла 20 сентября вечером в селе Красная Сопка Назаровского района. Родители и четверо детей (в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет) решили поужинать пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине. На утро всем стало плохо. У семьи начались стандартные симптомы отравления, к 11 утра они обратились в больницу и были госпитализированы.

Сначала в больнице скончались 13-летний мальчик и младший ребенок, 6-летняя девочка, позже — 11-летняя девочка. 23 сентября стало известно о гибели 12-летнего ребенка.

В живых остались только 32-летняя мать и 34-летний отец. Женщина оказалась беременной. На данный момент состояние родителей оценивается как стабильное, они уже начали давать показания следствию.

Возбуждено уголовное дело по факту продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели обыски в магазине и изъяли остатки продукции для экспертизы.

Также в ходе проверок в доме многодетной семьи были обнаружены различные пестициды и антибиотики для животных. Основная версия отправления на данный момент — дихлофос.